APLU e Ordes unidos contra as infraccións no Camiño

Ordes. A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) trasladoulle ao Concello de Ordes a necesidade de prestar unha atención especial a este municipio desde o punto de vista da disciplina urbanística, tendo en conta que polo seu territorio pasa unha das rutas do Camiño de Santiago —en concreto o Camiño Inglés—, espazos que se atopan normativamente delimitados.

No transcurso dunha reunión para analizar os resultados da colaboración que manteñen o organismo autonómico e o Goberno local no eido do urbanismo, o director da APLU, Jacobo Hortas, e o rexedor, José Luis Martínez, coincidiron na importancia de seguir apoiándose mutuamente e centrar as inspeccións naqueles puntos que poden resultar máis delicados, como é o caso do Camiño, que é desde hai anos, como subliñou o responsable autonómico, “unha das prioridades” de actuación para os técnicos da Axencia.

Outro dos temas que se abordaron foi a situación do planeamento municipal, actualmente en proceso de revisión e pendente de aprobación provisional por parte do Concello. Ao respecto, o director da APLU animouno a continuar traballando para dotar á vila do mellor PXOM. C.G.