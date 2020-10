Arranca a rehabilitación da casa de Correos arzuá en decembro

O Concello de Arzúa vén de recibir boas novas tras a visita de onte da subdelegada do Goberno na Coruña, Pilar López Rioboo. Novas que se traducen en varios proxectos para mellorar tanto as actividades culturais do municipio como a seguridade viaria do mesmo. O alcalde arzuán, José Luis García, reuníase onte con López Rioboo e ambos analizaban a situación xunto coa concelleira de Obras, Servizos e Turismo, Begoña Balado Conde.

No transcurso do encontro, a representante do Goberno central confirmoulle ao rexedor que os traballos para a rehabilitación da antiga casa de Correos poderán iniciarse a finais deste ano (en decembro) ou a comezos do vindeiro, cun investimento de 600.000 euros e cun prazo de execución de dez meses.

A actuación ten como obxectivo a rehabilitación e conversión da antiga casa de Correos arzuá, sita na rúa das Dores nº 3, nun edificio de uso público destinado a actividades culturais. O proxecto contempla asemade a recuperación da construción orixinal, eliminando os engadidos posteriores que se foron realizando sobre ela e adaptando o edificio á nova normativa vixente e ao seu novo uso como posible centro cultural da citada localidade.

Estas intervencións inclúen o acondicionamento do seu xardín, incorporándoo á rede de espazos libres de Arzúa, e a conexión dun itinerario que une este novo espazo público co xardín do albergue de peregrinos, o acceso á Capela da Magdalena e ao novo espazo cultural.

Os traballos tamén contemplan o tratamento das rúas Cima do Lugar e o canellón das Dores, ambas situadas nas áreas próximas ao edificio de Correos, ofrecendo solucións de continuidade ca realidade existente.

A actuación vaina desenvolver o Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana, en colaboración co Ministerio de Cultura, e forma parte dunha serie de iniciativas executadas polo Goberno de España no ámbito do Camiño de Santiago e na idea de realzar no posible o Xacobeo, contribuíndo desta forma a dinamizar o turismo e a xerar actividade económica local.

Dende o Concello sinalan que “o goberno municipal de Alternativa por Arzúa e PSdeG-PSOE decidiu, por responsabilidade, destinar á rehabilitación da casa de Correos os aproximadamente 600.000 euros que custará esta actuación, aínda non sendo o Concello o propietario do inmoble, pero conscientes do escaso interese da Xunta de Galicia en priorizar esta obra”, apostillan dende o executivo local.

A rehabilitación da casa é unha demanda do goberno que vén de lonxe. Foi no mes de xullo deste mesmo ano cando o Ministerio de Transportes, Movilidade e Axenda Urbana (Mitma), según publicaba a plataforma de contratación do Estado, licitaba as obras de reforma do antigo edificio de Correos e dos seus xardíns anexos para edificio cultural en Arzúa. As propostas desta liña estarán relacionadas co Camiño de Santiago e a súa interacción en Arzúa, onde conflúen o Camiño do Norte e o Francés. O Mitma traballa para que esta e outras intervencións estén dispoñibles para os visitantes no vindeiro Ano Santo, que se inicia en 2021, contribuíndo a dinamizar o turismo e a economía local.

