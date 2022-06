Arzúa acolle a Mostra da Apicultura Galega

arzúa. O recinto feiral de Arzúa acolle este sábado a celebración da 37 Mostra da Apicultura Galega, organizada pola AGA. As conferencias, charlas e mesas redondas celébranse no Salón da Pulpeira de San María, mentras que frente ó Centro de Divulgación do Queixo e da Mel haberá unha exposición. A xornada ábrese ás 10.30 horas cunha conferencia sobre Artesanía alimentaria a cargo de Xoán Miguel Concheiro Abal. Para as 11.30 horas está prevista a presentación do libro Reproducción Apícola. Tratado do criador, por Marcos Varela Lorenzo. A Asemblea extraordinaria de AGA será ás 12.30 e despois abordarase a resistencia aos tratamentos de varroa. arca