Arzúa celebra a feira dos capóns pero sen premios

O Concello de Arzúa celebra mañá no transcurso da feira do 22 a súa tradicional cita coa venda de capóns no Multiúsos Terra do Queixo. Unha celebración centenaria que antano reunía a morea de veciños tanto da vila como das comarcas próximas, pero que foi perdendo consistencia nos últimos anos. Xa nada queda dos centos de capóns e outros tantos compradores que se reunían dende ben cedo (a feira arranca ás 08.00) para facerse cos mellores exemplares de cara á Noite Boa, e nada queda tampouco dos premios que se repartían. A feira de hoxe desenvolverase sen agasallos nin sorpresas e, segundo fontes municipais, seguramente haxa poucos exemplares e pouco movemento debido á pandemia. Con todo, a partir das 08.00 da mañá non faltarán os postos cos capóns no Multiúsos.

Aproveitando a feira, o Concello informa de que fará a primeira entrega dos calendarios 2021, que se repartirán de balde. Esta mañá entregaranse os primeiros 500 exemplares ata fin de existencias e a partir de hoxe, os veciños e veciñas tamén poderán recoller o novo almanaque na casa do concello, na oficina de Cultura e Deportes e na biblioteca municipal. Nos vindeiros días farase unha nova quenda por diversos locais de Arzúa e polas parroquias. Estarán dispoñibles no Bar Pedrito, Casa Nené, Bar Praza, Parrillada Europa, Bar Ameixa, O Furancho de Santiso, La Bodega de José, Bar Karper, A Queixeira de Arzúa, Bar Luis, Bar Manolo, Café Teatro, Bar D`Susan, Confitería La Esquina, Mesón Os Catro Ventos, Libraría Cartafol e Os Picariños. Tamén haberá exemplares no centro de saúde e na piscina climatizada. “Os veciños das parroquias poderán recollelo nos bares e tabernas correspondentes ou, onde non os haxa, na igrexa parroquial ou contactando co correspondente alcalde pedáneo”, informan dende o Concello. Está adicado ao Camiño de Santiago ao seu paso por Arzúa.