Arzúa convoca as axudas para o sector educativo

ARZÚA. O Concello de Arzúa informa da convocatoria ordinaria de subvencións para o fomento de actividades de carácter educativo que ascenden a 3.500 euros. Poden optar a elas as entidades sen ánimo de lucro que estean debidamente inscritas no rexistro municipal de Asociacións e Entidades do Concello de Arzúa e centros educativos do municipio. O obxecto das axudas comprenderá a promoción de actividades educativas a realizar polos centros de ensinanza ubicasdos no termo municipal arzuán. As solicitudes deberanse presentar obrigatoriamente a través da sede electrónica do Concello (sede.concellodea zua.com) e hai de praza ata o vindeiro 17 deste mes. A.P.