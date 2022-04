Arzúa e a USC impulsan o programa de formación para os maiores de 50

Arzúa. O Concello de Arzúa, a través da área de Educación que dirixe Aurora Varela, e en colaboración coa Universidade de Santiago (USC) impulsa unha nova iniciativa a través do programa Universitario de Maiores, IV Ciclo, dirixido a todos os veciños e veciñas de Arzúa maiores de 50 anos. O proxecto preséntase baixo o título de Camiños de Coñecemento e Experiencia. Trátase dun espazo de encontro e formación entre a universidade e o Concello, mediante o cal as persoas maiores de 50 anos que desexen participar desfrutarán da aprendizaxe en distintas áreas de coñecemento, como son o ámbito artístico co cinema, a historia da cultura de Galicia e a área medioambiental.

A formación desenvolverase en sesións de 90 minutos na Capela da Madanela en horario de tarde, de 16.30 a 18.00 horas. Impartiranse sesións expositivas e prácticas que se concretan en visitas ao parque eólico de Couto de San Sebastián en Silleda, e en Padrón a Igrexa de Santiago, Fonte do Carme e Santiaguiño do Monte. As datas nas que se desenvolverá serán do 25 ao 29 de abril e tamén o 2 de maio. Ademais das citadas visitas, a Madanela acollerá seminarios sobre as enerxías renovables, o cine do cotiá e as orixes do culto xacobeo.

Varela anima a todos os veciños e veciñas de Arzúa con máis de 50 anos a participar neste novo programa que é totalmente gratuíto e será impartido por docentes universitarios. Os interesados poden inscribirse no departamento de Cultura ata o día 13. arca