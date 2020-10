Arzúa inviste 90.000 euros en mellorar as estradas da vila

O Concello de Arzúa está implicado de cheo no acondicionamento das estradas do municipio, buscando con isto mellorar a calidade de vida da veciñanza e a súa seguridade. De feito, recentemente dende a concellería de Obras, que dirixe a edil do PSdG-PSOE, Begoña Balado, investíronse 40.000 euros na mellora dunha vía que dende a parroquia de Oíns enlaza directamente coa autovía A-54. “O certo é que esta estrada presentaba un firme bastante deteriorado, debido ao intenso tráfico que soporta dende que se puxo en funcionamento o novo tramo da autovía que dende Santiago chega ata Arzúa”, explica o goberno local.

Recalcan que debido á crise económica que estamos a vivir por mor do covid-19, para as vilas non é doado asumir estes custes con fondos propios. “Estamos case a finais de ano e os entes municipais tivemos que facer un importante investimento de capital en campañas para paliar a situación creada pola pandemia”, relatan fontes municipais. “As axudas doutras administracións son máis ben escasas e ata o de agora, aínda que os concellos dispuxesen de remanente, non se nos permitía gastalo”. Por todo isto, sinala o Concello, “tivemos que facer moitos números e grandes esforzos para dispoñer dos 40.000 euros que nos permitiron adecentar unha estrada que viña sendo reclamada para o seu arranxo polos veciños e veciñas da zona, e dende o goberno municipal sempre amosamos a nosa boa vontade e compromiso por deixala nas mellores condicións en canto nos fose posible, e así o fixemos”, din.

Por outro lado, o goberno arzuán ten previsto un Plan de Bacheo Municipal, que se vai desenvolver nos vindeiros días e que terá un custo aproximado de 50.000 euros. Segundo indicaron a este xornal fontes municipais, vaise actuar nas parroquias onde as pistas e camiños “necesitan dun arranxo máis urxente”. Neste caso serán as de Oíns, San Martiño, San Estevo, Dodro, Branzá e Dombodán. “Temos previsto, así mesmo, darlle continuidade a este plan ampliando o ámbito de actuación a outras parroquias do municipio en datas vindeiras”, revelan dende o equipo de goberno.

Xa fóra destos labores de bacheo, dende o Concello arzuán informan que seguen a acondicionar outras vías de comunicación a través do financiamento que lle chega doutros plans de actuación, como é o caso do POS provincial. Recentemente, remataron as obras de mellora en importantes pistas do rural do municipio: a que vai de Seixas a San Salvador (en Santa María); a de Rourís a Cortobe (en Burres); a de Outeiro a Boente; un camiño de Raído a Preguntoño (en Burres); a de Dodro a Ramil; e a de Soutullo a Sesar (en San Martiño). Arzúa, como lembran dende o goberno local, é un dos concellos galegos con máis quilómetros en pistas rurais, e é por iso que adecentar todas as vías é un traballo complexo e moi custoso. Non obstante, o goberno municipal asegura que está poñendo todo da súa parte para que os veciños “transiten por vías seguras e sen baches”.

CULTURA. Arzúa tamén está a apostar pola cultura, a pesar das dificultades xeradas por mor da pandemia. O certame Outono a escena deu comezo onte sábado e continuará o vindeiro día 10 na Capela da Madanela, que acollerá unha actuación teatral enmarcada no proxecto Camiño Escena Norte. Trátase dunha propostas que trae ata a vila á compañía asturiana Luz, micro y punto e o espectáculo de teatro infantil e familiar titulado Celeste.