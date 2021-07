As abellas e os meles de Galicia protagonizan a fin de semana arzuá

Arzúa. A Asociación Galega de Apicultura (AGA), con sede en Arzúa, desenvolverá entre mañá e pasado na sede do Centro do Queixo e do Mel e na carballeira anexa, a 36ª Mostra Galega de Apicultura. O evento centrarase nun foro de apiturismo e noutro formativo acerca da apicultura, á parte da exposición e do visionado do vídeo sobre a importancia das abellas e o control da velutina.

Segundo indican dende a entidade, no Foro de Apiturismo haberá palestras sobre as distintas rutas desta actividade a cargo de estudosos e especialistas na materia. Así mañá tratarase o apiturismo na Serra do Candán, na Costa da Morte, no Courel e na Serra do Xurés, e o domingo nos Ancares, na Ribeira Sacra, así como o patrimonio cereiro de Galicia. Para a formación do Foro de Apicultura haberá carpas para a cata de meles IXP Mel de Galicia e a degustación de Meles Cinco estrelas de AGA, así como elaboracións.

Na carpa de Máis que Mel!, disertarase coas persoas asistentes sobre a própole e o pole. E nas outras trataranse temas diversos sobre esta especie como a reprodución das abellas, a alimentación natural e complementaria de ditos animais, a sanidade apícola, o control do tártago Vespa velutina desde o punto de vista práctico e científico, a produción ecolóxica e as innovacións apícolas.

Tamén na xornada dominical, ás 13.30 horas, entregaranse as distincións de AGA “Corenta anos facendo camiño”. Entre as institucións galardoadas cóntanse a Xunta de Galicia, Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo “polo seu apoio ao Programa de Apiturismo da Asociación Galega de Apicultura, con sete rutas de apiturismo postas en funcionamento no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia”, apuntan dende a formación.

Dende a asociación indicaron a este xornal que de momento xa son máis de 200 as persoas anotadas para asistir ao evento. Os que desexen participar aínda están a tempo de facelo, pese a que “o aforo máximo é de 300 persoas”, concretan. Para participar é preciso inscribirse a través da páxina web (apiculturagalega.gal) enchendo un formulario para a mostra de apicultura, foro apiturismo ou foro apicultura (dirixido neste caso para profesionais ou futuros profesionais). c. e.