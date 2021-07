As rúas Mediodía e Víctor González de Ordes serán pronto máis accesibles

ORDES. A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda achegará case 320.000 euros, un 70% do orzamento total, para a execución das melloras de accesibilidade de dúas rúas do concello de Ordes: Mediodía e Víctor González Faya. A conselleira, Ángeles Vázquez, e o rexedor, José Luís Martínez Sanjurjo, asinaron onte o acordo de colaboración, onde se recolle que a Xunta licitará as obras, unha vez que se conte co proxecto redactado polo Concello, que tamén asumirá o mantemento e conservación unha vez recepcionadas as actuacións. Ángeles Vázquez indicoulle que este tipo de iniciativas “son prioritarias para o Goberno galego, que aposta por apoiar e financiar proxectos cos que se melloren os espazos das vilas galegas e, sobre todo, aqueles que melloran a funcionalidade e dan prioridade de uso aos veciños”. C.E.