Asetem aproveita San Valentín para dar apoio ós negocios melidenses

Melide. Ante a difícil situación pola que están atravesando os pequenos comercios, a Asociación de comerciantes de Melide (Asetem) vén de pór en marcha unha campaña a través das redes sociais para impulsar os negocios da vila. Aproveitando a proximidade de San Valentín desenvolverase unha proposta que ten dúas grandes ramas: a dos comerciantes e a dos usuarios das redes.

Por un lado, os locais deberán mandar a Asetem fotos dos produtos que teñen para o Día dos namorados e a asociación encargarse de colgalas no Facebook e no Instagram. Por outra banda, animan á veciñanza a subir ás redes unha foto celebrando o amor co cancelo #NamorateEnMelide. Gañará a imaxe que reciba máis gústame e o premio será unha cea romántica para dous, valorada en 100 euros, para gastar nun establecemento de hostalaría asociado a Asetem. A campaña está activa ata o día 14. A.P.