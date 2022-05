Aumenta un 9,3 % el presupuesto para Oroso hasta los 7,5 millones

El ejecutivo local de Oroso acaba de presentar en la Comisión informativa de contas, facenda e patrimonio el proyecto de presupuesto municipal 2022, que crece un 9,3 % respecto a los 6.899.994,20 euros del 2021, hasta situarse en 7.546.400,91 euros.

El regidor, Luis Rey Villaverde, subrayó que estas partidas (irán a pleno el próximo lunes) destacan por el “importante aumento

do capítulo de investimentos, especialmente no rural” y también por su “marcado carácter social, con importantes incrementos nas partidas de gasto de axuda no fogar, ensino, cultura ou deportes”.

En relación a las inversiones, Rey indicó que aumentan un 25,8 %, pasando de 0,99 millones de euros a 1,25, destacando “a mellora do pavimento na avenida Álvaro Cunqueiro e na rúa Eduardo Pondal, a ampliación da rede de abastecemento de auga aos núcleos de Pedralba e Calvente e desde Sar ata Cabanas, a ampliación do alumeado público en varias parroquias e a mellora da rede viaria en preto dunha trintena de lugares do rural”, además de reservarse adicionalmente 105.000 euros (un 10% más que en 2021) para el mantenimiento de carreteras. Y todo sin olvidar las partidas específicas para crear un circuito deportivo alrededor del campo de béisbol en Porto Avieira, ampliación del equipamiento de la biblioteca municipal y la reparación parcial de la fachada y sustitución parcial de la cubierta del centro cultural Fernando Casas.

El mandatario también quiso dejar claro que “o incremento dos investimentos e do gasto social realizarase sen aumentar a presión fiscal sobre os veciños e veciñas, grazas a unha xestión económica solvente e responsable, baseada na contención do gasto corrente”, añadía. E hizo hincapié en que “o obxectivo é converter á veciñanza de Oroso que máis o necesita na principal beneficiaria do reforzo do gasto social”, por ejemplo a través de un incremento del 15 % en la partida del servicio de ayuda en el hogar y el programa de alimentos (520.000 euros en total) o con un aumento del 20 % en las subvenciones a las asociaciones culturales, clubs deportivos, Protección Civil o la protectora de animais Gatocán.

Por último, ahondó en el incremento de un 20 % en el gasto previsto para el área de educación, “cunha partida específica para o mantemento das escolas, a pesares de que é a Xunta de Galicia quen ten esas competencias e quen debería asumir eses traballos”. Y se reservarán 160.000 euros para actividades culturales (un 12 % más que en 2021); 136.000 euros para la promoción del deporte (un 10 % más) y 80.000 euros vinculados a la dinamización comercial a través de la celebración de festejos, campañas y eventos.