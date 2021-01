Automatizan as pistas de pádel de Melide situadas no Pazo de Congresos

MELIDE. As dúas pistas de pádel do concello de Melide, sitas no Pazo de Congresos e Exposicións, van ter un sistema automatizado de xestión e reserva que permitirá á veciñanza empregalas durante máis tempo e de forma máis cómoda. Segundo explican dende a Concellería de Deportes, que dirixe José A. Prado, “o que fixemos é ampliar en altura e en superficie o peche destas pistas para ter un acceso independente ao propio Pazo de Congresos, o que vai a facilitar e modernizar a práctica deportiva na instalación”, sinalou o edil. Así, as persoas usuarias destas instalacións poderán realizar as súas reservas e o pago mediante unha plataforma online, a través da cal se lle dará acceso ás pistas usando un código para abrir as portas. Asemade, sinalan dende o Concello, o sistema de iluminación tamén vai funcionar de forma automatizada. A.P.