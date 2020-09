Bota a andar a campaña ‘Os nosos produtos en galego’

Melide. O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e a directora xeral de Comercio, Sol Vázquez Abeal, participaron onte, no Centro Sociocultural Mingos de Pita de Melide, na mesa redonda de presentación da campaña Os nosos produtos, en galego, que impulsa o Concello en colaboración coa Xunta, o Foro Enrique Peinador e a Asociación de Empresarios Terra de Melide.

García recordou que etiquetar en galego, ademais de “ser un contributo á defensa dese elemento tan importante para a nosa identidade que é a lingua, é beneficioso para a imaxe do produto que se pon no mercado, porque o consumidor asocia o idioma propio de Galicia coa autenticidade e a calidade”. Na mesma liña, Sol Vázquez sinalou que a etiquetaxe en galego achega valor engadido como un elemento de diferenciación nun momento no que se pon de relevo a importancia de apostar polo produto local e polo comercio.

Indicar que tamén participaron na mesa redonda o alcalde e a concelleira de Normalización Lingüística de Melide, José Manuel Pérez e Mayka Basalo, respectivamente; e Xosé González Martínez, presidente do Foro Pilar López López, xerente da Asetem, entre outros. arca