Celebran o Día do Neno os arzuáns con obras nos centros escolares

Arzúa. A pandemia non supón unha traba para que os máis pequenos de Arzúa poidan celebrar o Día Internacional da Infancia. Entre onte e hoxe os escolares arzuáns desfrutan de actuacións musicais e teatrais, organizadas polo goberno local, en horario lectivo. Dada a situación de crise sanitaria e para cumprir rigorosamente con todas as medidas e protocolos anticovid, “as actuacións fanse nas instalacións dos centros escolares e programando varias sesións de cada unha para que poidan asistir varias aulas por separado, sen coincidir con outros cursos”, explican fontes municipais.

O primeiro dos espectáculos tivo lugar onte e estivo dirixido ao alumado de Educación Infantil do Colexio Nosa Señora do Rosario. Os pequenos desfrutaron da actuación musical a cargo de Pitusa Semifusa e o seu espectáculo Pitusa Semifusa e os estilos musicais. A obra está baseada no traballo de Olga Brañas no que da a coñecer ao público infantil o blues, o reggae, o swing e o hip-hop, entre outros xéneros da música.

Hoxe será o turno para os estudantes do CEIP de Arzúa, que asistirán ao espectáculo teatral e musical Cousas de catro a cargo de Odaiko. Unha proposta que explora a percusión de forma creativa, ben sexa con instrumentos, con simples obxectos ou co propio corpo, para crear unha función sensible e cómica.

As actuacións son cada día ás 11.00 e ás 12.30 horas e entre pases hai un descanso de media hora para ventilar, desinfectar e facer o cambio de grupos. A segunda sesión de cada xornada está a ser retransmitida en directo a través da páxina de Facebook Cultura Concello de Arzúa para que poida ser visualizada polo resto de aulas.

A concelleira de Cultura de Arzúa, Aurora Varela, quixo destacar o esforzo e compromiso do goberno municipal “na aposta pola realización de iniciativas culturais nestes tempos difíciles que nos toca afrontar e que consideramos moi importantes de cara á dinamización e supervivencia do sector”. E é que o Concello continúa a celebrar, dentro das súas posibilidades, diversas iniciativas non só para incentivar a cultura, senón tamén os negocios da vila, tal e como fai co Día do Comercio Local, previsto para o vindeiro día 8 de decembro. A.P.