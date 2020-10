Celébrase o catro de decembro o 500 aniversario da Asemblea de Melide

Melide. Representantes do Museo Terra de Melide veñen de reunirse coa Corporación municipal para pór en marcha un programa (o 4 de decembro) que conmemore o 500 aniversario da Asemblea de Melide, tamén coñecida como Asamblea de los nobles y prelados del Reino de Galicia. Segundo explican fontes do museo, esta reunión “foi convocada polo arcebispo Alonso III de Fonseca e Ulloa e por Fernando de Andrade Pérez das Mariñas, señor de Vilalba. A ela acudiron 25 altos persoeiros da nobreza laica e do clero das dióceses galegas. O obxecto desta convocatoria foi respostar a un desplante levado a cabo polo corpo diplomático do rei Carlos I, quen convoca Cortes en Santiago de Compostela o 31 de marzo de 1520”, relatan.

Este acontecemento, que tivo lugar no ano 1520, “pode considerarse como a primeira gran cita do parlamentarismo galego, posto que foron convocados todos os principais actores políticos e eclesiásticos do reino, que eran os que tiñan o poder xurisdiccional”, explican dende o mencionado centro museístico.

É por iso que, para celebrar a efeméride, tamén se puxeron en contacto coa Real Academia Galega e co Consello da Cultura Galega, “organismo que tamén está deseñando unha programación ó efecto”, avanzan. As propostas do museo pasan por informar a toda a veciñanza da relevancia da Asemblea de Melide “e do peso da vila na historia baixomedieval e moderna de Galicia”, din.

