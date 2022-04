Champiñóns, artesanía e moita música para Ordes

Ordes. A vila de Ordes cerrou a XXXI Festa do Champiñón cunha boa asistencia de veciños e visitantes; centros de kilos de setas degustados nos seus principais establecementos hostaleiros (e preparadas dos máis diversos xeitos); gran feira de artesanía na alameda e, sobre todo, moita música. Así, actuaron as charangas BB+ e TNT, así como a Banda de Ordes. Pechou as celebracións a orquesta Olympus, á espea de que para o ano poida retormase o principal foro empresarial da comarca, que é Expo Ordes e a feira de maquinaria. O.D. Vilar