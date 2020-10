Chega o Outono cultural melidense cargado con teatro, cine e exposicións

MELIDE. O Outono Cultural de Melide comezará este domingo ás 19.00 h. coa compañía Contraproduccións

que porá en escena A compañeira de piso, unha obra de teatro dirixida a público adulto. A quenda para o familiar será o luns 12 de outubro coas compañías Isla Letriska, Mago Teto e Desastronauts que presentará en Melide ás 18.00 Pistactiva: Combinado de circo galego. As actuacións para toda a familia continuarán o domingo 18 de outubro ás 18.00 con Outono e Diversión, un concerto de María Faltri e Jorge Juncal. O sábado 24 deste mes chegará a música local ao Outono Cultural co grupo Cuarta Xusta, que porá a banda sonora co seu concerto ás 20.30. O 31 poderá visionarse o filme de María Solinha. Tamén estará dispoñible dende o 23 deste mes e ata o 9 de novembro a mostra do XIV Premio Luis Ksado de Fotografía. a.p.