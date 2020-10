Ciento veintiséis ofertas para ejecutar la Vía Verde ordense

na práctica non é máis que levar a reciclaxe ao seu extremo: se o tren xa non pasa polos vellos camiños de ferro da comarca ordense, por que non buscarlles unha nova utilidade? Deste xeito, e aparte de retirarse os elementos en mal estado e recuperar o itinerario para os sendeiristas e aficionados á bicicleta, afórranse cartos ao ter o seu trazado ben delimitado e gáñase en seguridade, ao alonxar á xente das beiras das estradas. Do seu interese daban fe o elevado número de empresas, 126, interesadas en facerse co concurso de Deputación da Coruña, e, se por riba, serve para atraer o turismo verde a estes concellos ordenses do interior de Área, estarán máis que ben empregados os case dous millóns nos que se valora esta nova vía.