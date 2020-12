Comedia e gastronomía uníronse en Touro da man da obra ‘Saaabor!’

TOURO. Esta fin de semana pechouse a programación de ‘Touro a escena polo novembro’. O espectáculo Saaabor! foi o encargado da clausura. Unha trintena de pequenos e maiores reuníronse na casa da cultura tourense para desfrutar desta obra dirixida por Avelino González e presentada por Culturactiva SCG. Durante a función Félix Rodríguez e Fran Rei convertéronse en dous recoñecidos chefs que ofreceron ao público pratos para todos os gustos, sen esquecer o viño e a sobremesa. O espectáculo cómico mesturou música, maxia, humor, ritmo e a participación do público, co mundo da gastronomía. En definitiva, os presentes gozaron dunha obra adaptada a toda a familia e durante uns momentos puideron esquecer as restricións que a pandemia impón na cultura. Iso sí, por seguridade, o aforo estivo limitado a 30 persoas. A.P.