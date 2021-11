Comenzan as obras para homologar a ruta Montes do Bocelo

Melide. Deron comezo as obras para acadar a homologación da ruta de sendeirismo que une os concellos de Melide e Toques a través dos Montes do Bocelo. A infraestrutura, que foi acordada nunha xuntanza no mes de abril entre ambas administracións locais, será a primeira ruta homologada pola Federación Galega de Montañismo no municipio de Melide e a terceira no de Toques.

A ruta dos Montes do Bocelo-Teito da Coruña atravesa o punto máis alto da provincia, o Coto do Pilar, a 803 metros sobre o nivel do mar, cunha lonxitude total de 19 quilómetros entre os dous núcleos municipais. Dende varios puntos do seu traxecto poden observarse lugares de grande valor dende o punto de vista do patrimonio natural e desfrutar de amplas vistas.

Os gobernos locais definen o proxecto como froito dunha “alianza de concellos” que dá lugar a un “proxecto moi importante para a comarca” que xunta tres perspectivas: a deportiva, a medioambiental-patrimonial e a turística. Dende o punto de vista deportivo, ao estar homologada pola Federación Galega de Montañismo, a infraestrutura pasa a ser a todos os efectos unha instalación deportiva ao aire libre, sumándose á oferta deportiva local. Dende o punto de vista medioambiental e patrimonial, a ruta é unha oportunidade de difundir e dar a coñecer as paisaxes e o medio natural.

As obras lévanse a cabo con sendas subvencións aos concellos de 30.000 € cada unha por parte da Dirección Xeral de Turismo da Xunta. arca