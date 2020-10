Comezan as clases no Conservatorio melidense mañá

O Conservatorio Profesional de Música de Melide comezou a súa actividade o pasado día 21 de setembro, pero mañá arrancarán as propostas lectivas. “Faino, en tempo e forma, tal e como marca o calendario da Consellería de Educación de ensinanzas especiais, nas que se atopa a formación musical”, advirten fontes municipais.

O Concello informa que, segundo reflexan os datos, a matrícula para o próximo ano incrementouse no primeiro grao elemental con respecto ao anterior, e na súa totalidade serán máis de 125 alumnos e alumnas os que cursen estas ensinanzas na vila melidense.

A concelleira de Educación, María Jesús Iglesias Sánchez, recoñece “o enorme esforzo realizado, por parte dos diferentes departamentos municipais, para que poida dar comezo o curso no Conservatorio ao tempo que o fai o alumnado de toda Galicia”. Sinala así mesmo “o gran traballo realizado polo persoal docente e administrativo do Conservatorio durante os momentos máis duros da pandemia así coma a disposición e traballo realizados polos mesmos para adaptar as aulas a esta nova realidade” e tentar que sexan “un lugar seguro durante este curso 2020/2021”, afirmou.

O Conservatorio Profesional de Música de Melide oferta diferentes alternativas nas disciplinas musicais. No apartado de corda impártese violín, viola, violonchelo e contrabaixo. En canto ao vento madeira: frauta, clarinete, saxo e oboe. En vento metal: trompeta, trompa, tuba e trombón. Tamén no amplo abano de posibilidades de formación musical no centro atópase o solfexo, percusión, piano, armonía, guitarra, gaita, canto e acordeón.

PACTO CLIMA. O Concello de Melide forma parte tamén do Pacto de alcaldes polo clima e a enerxía sustentable, o maior movemento mundial de autoridades para loitar contra o cambio climático. Grazas a esta adhesión, Melide recibirá unha subvención de 6.000 euros para a realización do Plan de acción para o clima e a enerxía sustentable. O Concello comprométese a reducir as emisións de CO2 nun mínimo dun 40% para o ano 2030.