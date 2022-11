‘Con valentía podemos vencer’ é a lenda coa que Frades batalla contra a violencia machista

Frades. A lenda Con valentía podemos vencer é a escollida este ano para protagonizar a campaña municipal do 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, do Concello de Frades. Unha proposta realizada por Candela Garea Martínez e Diana Rivadas Porteiro, de 2º da ESO do IES de Ponte Carreira, que gañaron o concurso no que tomou parte todo o alumnado do instituto. Finalmente o xurado, integrado por profesorado do IES e técnicas municipais, escolleron a proposta de Candela e Diana que, ademais de ser recollida en camisetas, adhesivos e carteis, tamén será inmortalizada nun graffiti no polideportivo municipal de Abellá.

Un debuxo que comezaron a elaborar co apoio do concelleiro de Ensino, Manuel Ferreiro Marzoa, quen este venres presentou a campaña a todo o alumnado do IES de Ponte Carreira. A programación do 25N completarase coa instalación dunha mesa informativa no Concello o día 21. O 24 presentarase o graffiti ao público e asemade o 25 repartiranse camisetas co debuxo e a lenda entre todos os nenos do CPI de Ponte Carreira. Tamén se lerá un manifesto diante do consistorio. c.e.