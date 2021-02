Concurso de disfraces en liña para os melidenses este Entroido

Melide. A gravidade da situación actual obrigou a todos os concellos a suspender o Entroido. Non obstante, son moitos os que xa están a argallar actividades online para que a veciñanza poida vivir as festas, aínda que sexa dende as súas casas. É o caso do Concello de Melide que, a través da concellería de Cultura, acaba de convocar un certame de disfraces que terá lugar nas redes sociais municipais o luns 15 e o martes 16 de febreiro.

Poderán participar todas aquelas persoas que envíen unha foto ou vídeo (cunha duración máxima de 20 segundos) ao enderezo cultura@concellodemelide.gal onde figuren os datos persoais de cada participante, a fotocopia do DNI, o nome e a descrición do disfrace, a categoría á que optan e un número de teléfono de contacto. O prazo de presentación será desde o 1 de febreiro ata o día 14.

As categorías do concurso serán infantil (de 0 a 12 anos), xuvenil (de 13 a18 anos) e familiar. En ningún momento, sinalan dende o Concello, a mesma persoa poderá participar en dúas modalidades. Os premios para os pequenos de ata 12 anos serán vales regalo para libros e xoguetes; para os da categoría xuvenil bonos para roupa deportiva e material informático, e os da categoría familiar faranse con vales para xantares.

O premio recaerá naquelas fotografías que obteñan máis gústame nas redes do Concello (durante o 15 e o 16 de febreiro). Ao día seguinte daranse a coñecer os galardoados e galardoadas deste certame entroideiro. A.P.