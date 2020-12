Coñecen os perigos das redes os pais de Touro

TOURO. As redes sociais convertéronse nos últimos tempos no medio favorito dos máis novos para comunicarse. O certo é que son unha ferramenta que trouxo moitas vantaxes, pero tamén inconvintes, e por iso nunca está demais que os pais e nais dos nenos que fan uso delas coñezan todo o que hai detrás. Con este obxectivo, o Servizo de Prevención de Condutas Aditivas de Touro, Boqueixón e Teo impartiu na casa da cultura tourense unha xornada informativa chamada Redes sociais... Que se esconde tras elas? No transcurso desta actividade, a piscóloga Ana Alonso, experta en adicións, foi a encargada de impartir a charla e recomendoulle aos pais e nais “retrasar o acceso de datos e aparellos electrónicos por parte dos máis novos da familia”. Tamén destacou que é importante que se interesen e teñan curiosidade por saber con quen están falando ou contactando os seus fillos. “É fundamental a confianza e a comunicación”, sinalou. A. P.