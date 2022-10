Corresponsables chega a Tordoia

TORDOIA. Ata o vindeiro 31 de decembro desenvólvese en Tordoia Corresponsables Tordoia, dirixido a nenos e nenas de ata dezaseis anos. Trátase dun servizo de conciliación financiado pola Secretaría Xeral de Igualdade, no marco do Plan Corresponsables. O servizo desenvólvese de luns a venres en horario de 16.30 a 20.30 horas e pode asistirse por horas, días soltos ou como lle conveña ás usuarias ou usuarios, segundo sinalan dende o Concello. As actividades teñen lugar principalmente na casa da cultura, pero se o tempo o permite, poden facerse noutros espazos. A actividade é de balde e hai prazas limitadas, polo que é preciso anotarse no 981 683 006 (mañá) ou no 650 070 085 (tarde). C.E.