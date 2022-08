Crearase unha senda que conecte o Camiño Francés con Pedrouzo

O Pino. Co obxecto de promover a seguridade na peregrinación cara Compostela, a Xunta de Galicia destinará preto de 100.000 euros á construción dunha senda peonil que conecte o Camiño Francés coa albergue de peregrinos do Pedrouzo, no Concello do Pino. Esta actuación, froito do convenio asinado entre Turismo de Galicia e o Concello do Pino, permitiralle aos peregrinos evitar os riscos de circular na contorna da estrada N-547 a través

dunha vía para camiñantes paralela ao rego do Burgo.

Ademais da seguridade na peregrinación a Compostela polo Camiño Francés, con esta actuación preténdese mellorar a estructura da propia Ruta Xacobea así como o seu valor paisaxístico. O Camiño Francés foi declarado o Primeiro Itinerario Cultural Europeo, Ben de Interese Cultural e Patrimonio da Humanidade e é a ruta máis transitada por peregrinos de todas as nacionalidades. C.G.