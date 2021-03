Critica o PSOE do Pino o atraso nas axudas ao sector hostaleiro

O Pino. Os socialistas do Pino denuncian o “atraso” na convocatoria de axudas ao sector da hostalería. Unha decisión, reiteran, “acordada por toda a Corporación no pleno extraordinario solicitado polo PSOE, e que foi celebrado o pasado 20 de novembro”. Segundo o partido, o único que fixo o Concello “foi sacar notas de prensa; moita nota, pero as bases seguen sen estar publicadas no BOP”, apostillan.

Lamentan asemade que “ desde o equipo de goberno non se contara coa oposición para a elaboración das bases”, que establecen axudas por un importe de 600 euros para os negocios de ata cinco empregados/as, e de 1.500 para os que teñen máis de once asalariados. “A contía mínima debería ser de 1.200 €; non ten sentido ningún establecer unha axuda de 1.500 para os que teñan once persoas en nómina, cando, a día de hoxe, no Pino non hai ningunha empresa do sector hostaleiro que conte con ese número de asalariados”, indican ao respecto.

Ante as críticas, o Concello reitera que “as bases e anexos se remitiron ao BOP hai días” e que agora “estamos pendentes de que se publiquen”. Supoñen que será en breve, pero teñen que agardar. C. E.