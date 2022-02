Dalia García denuncia que a piscina leva 900 días sen funcionar en Melide

Melide. A portavoz do PP de Melide, Dalia García, acompañada pola edila M. Jesús López deu conta dos últimos datos relativos á piscina municipal. “900 días sen piscina obrigando aos melidenses a desprazarse a concellos limítrofes se queren facer deporte; 900 días onde os nosos maiores se ven privados de actividades ... ; 900 días onde os nosos mozos se ven privados de ximnasio, piscina e mesmo da posibilidade de prepararse fisicamente ... ; 900 días nos que as familias con cativos se ven obrigadas a depender dun medio de transporte co custo engadido...” sinalou García. Engadeu que “o dinamismo económico que antes posuíamos froito dos 600 soci@s que se achegaban a diario á instalación está agora diluido noutros concellos mentras Melide, baixo o paraugas de AM-PSOE, faise cada vez máis pequeno”. arca