Declara un empresario xalleiro por presunta trata de seres humanos

Ordes. Membros do sindicato CUT que leva a acusación popular, e das ONG Refuxiadas e SOS Racismo concentráronse onte fronte o Xulgado de Ordes onde acudiu a declarar como investigado R. B. L., un empresario de Santa Comba a quen acusan dun presunto delito de trata de seres humanos, delito polo que poderían condenalo a entre 5 e 8 anos de cárcere. Os concentrados solicitan protección para as vítimas.

Segundo relatan, o empresario que está a ser investigado, mantivo traballando en situación de escravitude a varias persoas inmigrantes en situación irregular, “sen contratar, abonar ningún salario e pedindo pagamentos por aloxamentos dos que finalmente eran expulsadas ou directamente non existían. O obxecto do contrato eran traballos agrícolas, e as persoas prestaron servizo pechadas en naves e fincas, con prohibición de comunicarse, e obrigadas a agocharse das autoridades (GC e Inspección de Traballo), coa expresa prohibición de contarlle a ninguén a súa situación.

Afirman que cobroulles sumas entre os 420 e 1.500 € por regularizar a súa situación, autorizacións de traballo e residencia que nunca foron tramitadas. sol elvira