Denuncia o BNG que hai irregularidades nas obras en San Xoán de Furelos

Melide. O deputado do BNG no Parlamento Galego, Xosé Luís Rivas Mini, denunciou irregularidades nunha obra que se está a desenvolver na parroquia de San Xoán de Furelos, en Melide. Desde o BNG sinalan que se trata dun solar situado en zona de dupla protección por parte da Dirección Xeral de Patrimonio, ao estar afectada polo Camiño de Santiago, así como pola zona de protección patrimonial da Capela da Santa Cruz de Furelos. “A alarma salta entre a veciñanza da parroquia de Furelos debido ás irregularidades que se desprenden dos diferentes informes que acompañan á licenza municipal de obra, onde non consta o pertinente informe da Dirección Xeral de Patrimonio, entre outras anomalías” asegura Rivas. Desde o BNG pregúntanse polo “silenzo de Patrimonio”. C.G.