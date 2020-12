Denuncian que o Concello de Ordes non vixía a obra das beirarrúas en Montaos

ORDES. Recentemente produciuse a caída dunha persoa nun treito onde se están a executar as beirarrúas en Santa Cruz de Montaos, en Ordes, cun desnivel sen protexer de varios metros de altura. O BNG local denuncia que as obras que leva a cabo o Concello non están sendo controladas polo goberno local, algo que, segundo opinan, “non é de recibo, posto que non garanten unhas axeitadas condicións de seguridade e uns resultados acordes ao licitado na calidade das mesmas”. Pablo Vidal, portavoz municipal da formación nacionalista, expón que “o valado disposto logo de producirse a caída segue a resultar insuficiente para garantir que non se produzan máis accidentes na zona”. A este respecto, Vidal esixe ao alcalde “que de xeito inmediato ordene a disposición do valado definitivo encargado de protexer o desnivel de varios metros existente no tramo onde se produciu a caída”. m. b.