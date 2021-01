Desfrutaron máis dunha trintena de nenos dos campamentos de conciliación de Frades

Frades. Rematou o Nadal máis atípico que coñecimos ata o momento e con el chegaron a súa fin as actividades postas en marcha polos concellos nestas datas. E xunto ás mesmas, os programa de conciliación que permitiron organizar vida laboral e familiar durante as vacaciós da cativada. O Concello de Frades finalizou o seu con gran éxito, posto que unha trintena de nenos e nenas participaron nas actividades lúdicas, que contaron en todo momento coas máis rigurosas medidas de seguridade. As propostas de conciliación tiveron lugar durante oito días (23, 24, 28, 29, 30 e 31 de decembro e 4 e 5 de xaneiro) no polideportivo municipal de Ponte Carreira, en horario de 9.30 a 13.30 horas.

Nos campamentos os pequenos e pequenas desfrutaron de distintos xogos e obradoiros, sempre con material de uso individualizado e debidamente empaquetado, cos que elaboraron diferentes adornos de Nadal que logo levaron as súas casas para decoralas. Así mesmo, segundo explican fontes municipais, tiveron a súa propia festa de fin de ano, “divididos sempre en pequenos grupos segundo a súa idade, onde ademais de desfrutar da toma das uvas con doce horas de adianto sobre o resto da veciñanza, tamén elaboraron unhas divertidas gafas para recibir ao novo ano 2021”, relatan dende o goberno local.

VOLUMINOSOS Por certo, que dende o Concello lémbranlle á veciñanza que a vila conta cun servizo de recollida de voluminosos. Pódese agardar aos primeiros mércores de cada mes e deixalo o día antes no punto de recollida habitual ou ir directamente ao punto limpo de Céltigos os mércores ou sábados. A.P.