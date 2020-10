Diputación y Fademur premian la visibilización de la mujer rural

La Diputación de A Coruña, con su presidente Valentín González al frente, y Fademur se han volcado con el Día Internacional de la Mujer del Rural organizando en la Granxa O Castiñeiro de Ordes un acto conmemorativo para reconocer de forma pública la labor de las mujeres rurales en los distintos campos. Y allí fueron galardonados el festival Festiletras de Ponteceso, el taller de artesanía Vacatola de Ferrol, María Luz Gómez, de la Granxa O Castiñeiro de Ordes, y la periodista María Cedrón.

Entre los méritos atribuidos a estas auténticas heroínas y colectivos destacan los del Festiletras, por su aportación al mundo de la cultura, la lengua y las artes. O Couto es un lugar de la parroquia de Cospindo, Ponteceso, que apenas cuenta con 150 habitantes, pero que desde hace años se convierte por unos días en el centro de la cultura, el arte, la música, la tradición y oficios. Llevan más de tres décadas renovando cada año su oferta de música, cultura, talleres, muestra artesana, demostraciones de oficios o juegos populares con grandes artistas, siempre divulgándolo entre todas las edades y en todo tipo de espacios de la localidad.

También fue premiada María Luz Gómez Fernández, de la Granxa o Castiñeiro, por su compromiso con el sector primario y el territorio. Esta emprendedora, ganadera de primera generación, tiene su explotación dividida entre los ayuntamientos de Ordes y Frades, y siempre tuvo claro que quería criar animales de razas autóctonas. Tiene su domicilio familiar en O Piñeiro, Ordes y entre otras razas cuida gallina de Mos, actividad con la que comenzó y que lleva desarrollando desde hace más de doce años, manteniendo un corral con 70 ejemplares. La principal fuente de ingresos de su trabajo es la venta de huevos y de aves para consumo, y a través de la incubación de huevos en la propia granja, hace su propia recría y, asimismo, vende algunos pollos para nuevas granjas de gallina de Mos. También le gustaron siempre las vacas cachenas, por lo que tienen en la localidad de Brañas, Frades, un rebaño de estas reses que oscila entre los treinta y medio centenar de ejemplares. Como la mayor parte de las mujeres del rural gallego, compagina el trabajo en la explotación con el cuidado de su madre y de sus suegros.

González Formoso explicó que “debido ás restricións sanitarias non puidemos levar a cabo o tradicional encontro multitudinario no que se xuntaban centos de mulleres do rural da provincia para elevar a súa voz e as súas reivindicacións pero para nós é un compromiso ineludible e cremos que este tipo de accións son necesarias para facer visible o papel decisivo das mulleres no desenvolvemento social e económico do rural galego”, al tiempo que destacaba “o papel esencial das mulleres no rural”, reiterando “o compromiso da Deputación para continuar traballando a través da promoción de actuacións, programas e estratexias que se vexan reflectidas en oportunidades laborais e faciliten medidas de conciliación” indicó en presencia de las galardonadas y el regidor ordense.

A su vez, la presidenta de Fademur Galicia, Rosa Arcos, afirmó también que, a pesar de las restricciones ocasionadas por la pandemia, decidieron mantener estos reconocimientos “que contribúen a facer visible ante a sociedade o papel decisivo da muller no rural galego”. El acto incluyó una emotiva entrega de galardones, que se extendieron a la labor visibilizadora de Cedrón y a la puesta en valor de la artesanía del taller Vacatola-Ferrol.