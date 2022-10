Donan unha tonelada de alimentos dende Oroso

Oroso. O Concello orosán pechou a I Semana Oroso Solidario con mil quilos de alimentos recollidos coa disputa do partido benéfico de fútbol sala entre o equipo dos políticos locais e o conxunto formado por caras coñecidas da TVG, ademais doutras iniciativas solidarias. Os víveres entregaranse polos Servizos Sociais entre familias con escasos recursos. O encontro, que congregou a duascentas persoas no pavillón de Sigüeiro, estivo marcado polo bo humor, e rematou cun resultado de 9 a 3 a favor do equipo das caras coñecidas da TVG. M.O.