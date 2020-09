Melide. La Consellería de Educación trasmitió al CEIP número 1 de Melide su rechazo a desdoblar el aula de 3º de Primaria, por considerar que es un grupo de convivencia estable. “O alumnado deste aula de Primaria cumpre cos criterios para ser grupo de convivencia estable, polo que non se estima o desdobre. En calquera caso, o inspector estivo no centro e propuso varias opción para trasladar ou ampliar a aula, co fin de que o alumnado dispuxese de máis espazo. Estas opción foron rexeitadas”, indican.

Por su parte, el diputado autonómico del BNG, Xosé Luís Rivas Mini, visitó ayer el centro melidense para conocer la situación. Rivas se reunió con la dirección y trasladó el apoyo de su formación a la reclamación de las familias, al tiempo que anunció que los nacionalistas llevarán el tema al Parlamento. “A gravidade da situación súmaselle a incompetencia da Xunta, que ademais de non querer desdobrar a aula retirou a praza de coidadora que tiña o centro, cando hai 5 crianzas con enfermidades de risco que, nas circunstancias actuais, precisan ese apoio” salientou Mini Rivas. A su juicio, estas obras “van deixar inutilizado o patio do colexio e outros espazos”, dijo. S .E.