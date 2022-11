El alcalde de Oroso quiere llevar ya sus presupuestos de 2023 a sesión plenaria

Oroso. El alcalde de Oroso, Luis Rey, asegura que la elaboración de los presupuestos municipales para el ejercicio de 2023 está “bastante avanzada”, al tiempo que confirma su intención de convocar un pleno extraordinario a lo largo del mes de diciembre para aprobarlos inicialmente. Según indicó a este diario, entre los nuevos capítulos se va a incluir “un importante aumento do gasto social”, subrayaba.

“Aínda que faltan detalles por concretar, a previsión é que a contía total sexa semellante á do orzamento en vigor, que superou os sete millóns de euros, e que entre os capítulos máis relevantes se sitúe o dos investimentos, con actuacións programadas por un importe superior aos dous millóns de euros”, abundaba el mandatario local socialista. Luis Rey remarcó que “ademais das obras previstas, o principal rasgo dos novos orzamentos será un incremento dun 10 por cento nas partidas do gasto social, xa que nestes momentos complicados as obras son importantes pero aínda é máis importante axudar ás persoas que teñen menos recursos e que o están a pasar peor”.

Por tal motivo, indicaba que la partida para el Servizo de Axuda no Fogar se aproximará a los 600.000 euros, “facendo o Concello un gran esforzo económico, xa que en cada hora asúmese un déficit de sete euros, posto que a Xunta aporta once euros e o Concello paga dezaoito euros”. “Desde o Concello de Oroso somos os primeiros que reivindicamos unhas condicións dignas para as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, pero pensamos que as melloras que están a reivindicar deben saír das arcas autonómicas”, dijo. M. Outeiro