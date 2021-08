Esixen máis zonas verdes para Ordes

Ordes. O BNG de Ordes reclama que as actuacións que pretende efectuar o goberno municipal nas rúas do Mediodía e Víctor González Faya conten con espazos verdes e con arborado. De calquer xeito, xa avanzan que o rexedor non parece moi pola labor, xa que “manifestou no pleno a súa nula disposición a revisar o proxecto”. Segundo lembran os nacionalistas, a implantación destes espazos naturais contribuiría a reducir o efecto illa de calor, melloran a estética urbana, reducen o ruido e os deslumbramentos, sirven de barreira protectora dos peóns fronte ao tráfico rodado, rexeneran a calidade do aire, reducen as escorrentías, algo ao que tamen axudaría “un pavimento permeable” nas zonas de parquin. m.o.