Evacuado en helicóptero un motorista que caeu en Ordes

Unha home que conducía unha moto sufriu feridas de consideración ao caer do vehículo no punto quilométrico 27 da N-550, no Mesón do Vento (Ordes). Alí bateu contra o quitamedos da rotonda que da entrada a localidad, pola estrada da Coruña, perdendo unha perna. Segundo Europa Press, trátase dun axente da Policía Nacional.

O accidente rexistrouse no 112 Galicia uns minutos despois das catro e media desta tarde, a través do persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que mobilizou ata a zona un helicóptero medicalizado para atender á persoa ferida e no que foi trasladada ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

Desde o CIAE 112 Galicia, tras recibir o aviso do accidente, púxose a situación en coñecemento da Garda Civil de Tráfico, da Policía Local, dos Bombeiros de Ordes e do servizo de mantemento da estrada.