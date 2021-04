Falece en Melide o condutor dun coche sen carné ao colisionar contra un camión

Esta tarde falecía nun accidente de tráfico unha persoa de idade avanzada ao colisionar contra un camión no termo municipal de Melide. A vítima conducía un coche sen carné que foi esmagado durante o choque. Segundo os datos facilitados polo 112 Galicia, o servizo de emerxencias recibiu aviso deste accidente arredor das 15.40 horas da tarde de hoxe, a través dun particular. En concreto, a colisión tivo lugar na estrada N-547 na saída de Melide dirección Lugo, chegando ao polígono industrial da zona, a uns dous quilómetros da rotonda, segundo concretaron as mesmas fontes de emerxencias. Trala alerta, o 112 avisou ao 061, así como aos Bombeiros de Arzúa, Protección Civil e á Policía Local. Tamén interviñeron axentes da Garda Civil de Tráfico.

O 061 enviou ata o lugar ao helicóptero medicalizado que ten a súa base en Santiago de Compostela, pero o persoal sanitario xa nada puido facer por salvarlle a vida á vítima; soamente lles quedou confirmar o falecemento do condutor do coche, que viaxaba nun vehículo para o que non se require carné, tal e como confirmaron as mesmas fontes do servizo de emerxencias. E.C.G.