Farán ata dez paradas o día 5 en Tordoia os Reis debido á pandemia

Tordoia. Xa non queda nada para que chegue o Nadal máis atípico dos últimos tempos e os Concellos van pechando as programacións e a esperada Cabalgata. Este ano, a preparación das actividades festivas fíxose demorar máis ca nunca, posto que a pandemia non só limitou as posibilidades senón que obrigou a todas as corporacións a reinventar o programa habitual.

No caso de Tordoia, e en verbas do rexedor Antonio Pereiro, celebrarase a cabalgata dos Reis Magos o 5 de xaneiro, pero non haberá outras actividades o resto de días do Nadal por motivos de seguridade. A chegada dos Reis será tamén moi diferente, posto que coa idea de evitar as aglomeracións; Melchor, Gaspar e Baltasar percorrerán cada parroquia e farán unha pequena parada en todas para entregarlles aos nenos e nenas un agasallo.

Os puntos nos que as Súas Maxestadas agardarán á cativada da vila son os seguintes: na parroquia de Castenda estarán na Escola Tarroeira ás 16.00 horas, en Leobalde esperarán á cativada no centro social ás 16.30, en Numide repartirán agasallos na escola Belvís ás 17.00 e en Gorgullos farano na igrexa ás 17.30. En Bardaos estarán no centro social ás 18.00, en Tordoia ubicaranse no cruceiro ás 18.30 horas, en Andoio agardarán aos pequenos e pequenas no centros social ás 19.00. A Escola Pazo foi o lugar escollido para recibir á veciñanza de Anxeriz ás 19.30, en Viladabade agardarán na igrexa ás 20.00, e por último, visitarán a praza do concello de Cabaleiros ás 20.30. A. PRADA