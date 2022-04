A área recreativa Os Pasos, na parroquia de Aiazo (Frades), disfrutou coa Festa da Merenda, que naceu hai dezasete anos para lembrar estas tortillas de masa, que foron moi utilizadas na comarca de Ordes en tempos de necesidade. Esta iniciativa buscaba lembrar ás novas xeracións a importancia que este alimento tivo noutros tempos pero que agora xa se converteu nunha das citas festivas máis agardadas da comarca. Comezou sendo unha festa nocturna para converterse nunha xornada gastronómica completa que c ada ano reúne a milleiros de persoas.

Unhas 25 cociñeiras traballando en dúas quendas prepararon máis de 1.700 tortillas de masa a partir do mediodía, para ofrecelas ben gratuitamente ou poñelas a venta para levar en caixas de pizza (unha por 3 euros, dúas por 5 euros). A base das merendas é común para todas no que ós ingredientes se refire (ovos, auga e fariña), pero despois cada cociñeira dalle o seu toque persoal tanto polo grosor da tortilla, o seu punto de cocción ou por se as acompaña ou non de torriscos (láminas de touciño de porco).

Ó longo da xornada degustáronse as máis de 1.700 tortillas de masa, elaboradas con 150 quilos de fariña, máis dun cento de ducias de ovos e ata noventa quilos de touciño.

A excelente temperatura do día e os seos despexados invitaron á asistencia, polo que todas as parcelas da área recreativa foron ocupadas por grupos de amigos, peñas e familias chegadas non so da comarca de Ordes, senón tamén de concellos como Val Do Dubra, Melide, Mazaricos, Carral... A afluencia de xente foi das mellores que se lle recorda á Festa da Merenda. E, a pesar de que este ano había habilitadas dúas parcelas a maiores para aparcar, en torno ás dúas da tarde houbo bastantes colas e moita xente que preferíu deixar o coche na cotorna da igrexa e baixar ata a área recreativa dos Pasos a pé.

Hai que destacar que volveron os inchables e os camións de comida, así como dúas pulperías que, grazas á excelente afluencia de xente, estiveron todo o tempo co seu aforo cheo.

E despois de encher o bandullo, nada mellor que unha boa baila. Os asistentes á Festa das Merenda de Aiazo disfrutaron a partir das seis da tarde da música de Tania Veiras e da actuación da orquesta París de Noia, que puxeron o broche de ouro a unha das celebracións máis populares do Concello de Frades.