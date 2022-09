ARZÚA. Rematou a edición 2022 do programa de excursións Coñece o teu país do Concello de Arzúa e fíxoo cunha visita a Ribadavia. Este ano ofertáronse de balde máis de 400 prazas repartidas entre as viaxes a Ribadavia, Bueu, Sober e Ferrol. Para ano está prevista unha nova convocatoria. C.E.