Frades anima aos veciños a doar alimentos neste Nadal

Frades. O Concello de Frades, en colaboración con Cáritas, organiza unha recollida de alimentos para as familias máis necesitadas do municipio. A campaña, que se organiza por noveno ano consecutivo, comezou este xoves e a recollida estará aberta ata o vindeiro 21 de decembro.

Este ano mantéñense os tradicionais sete puntos de recollida: o supermercado Loli e o salón de peiteado Patricia Tacón (Abellá), os supermercados Claudio e Tandy (Ponte Carreira), a Cooperativa Central de Frades (Ledoira), o CPI Ponte Carreira e a propia casa consistorial. Poderán entregarse alimentos básicos: leite, aceite, azucre, pasta, arroz, legumes, conservas, etc. que non estean caducados, non superasen a data de consumo preferente e estean debidamente etiquetados.

O alcalde, Roberto Rey, agradece por adiantado “a colaboración tanto de Cáritas como dos distintos establecementos e entidades nesta recollida. Toda axuda é benvida e estou convencido de que os veciños e veciñas de Frades volverán demostrar un ano máis a súa extraordinaria solidariedade para axudar ás familias máis necesitadas nestas datas tan sinaladas”.

En anteriores edicións recolléronse uns catrocentos quilos por campaña. c. e.