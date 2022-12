Frades celebra o mercado artesán na praza pública

Frades. A praza pública de Ponte Carreira acolle este domingo, desde as 10.00 a 19.00 horas, a terceira edición do Mercado de Artesanía de Frades. Un mercado no que adoitan participar unha ducia de postos de artesáns locais e da comarca, que ofrecen á persoa visitante a posibilidade de mercar os máis singulares agasallos e adornos feitos a man para este Nadal.

O alcalde, Roberto Rey, amosouse moi satisfeito co desenvolvemento das dúas primeiras edicións do Mercado de Artesanía e anima "a toda a xente a que se achegue a comprar algo no mercado e visitar tamén a nosa hostalería e comercio local".