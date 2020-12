Frades celebrará o día 26 en Ponte Carreira un mercado de artesanía

Frades. O Concello de Frades celebrará o vindeiro sábado 26 o seu primeiro mercado de artesanía. A proposta desenvolverase na praza de Ponte Carreira entre as 10.00 e as 20.00 horas e todos os artesáns e artesás empadroados no municipio teñen a oportunidade de participar co seu posto. Para iso hai que chamar ao teléfono 981 695567.

Dende o Concello animan tanto aos artesáns como á veciñanza a unirse á proposta, que din, é perfecta para “visitar postos de artesanía local e da comarca onde mercar os agasallos de Nadal máis orixinais feitos á man”.

Por certo que o Concello agradece a participación dos veciños e veciñas na campaña de recollida de alimentos para as familias máis desfavorecidas do municipio. O alcalde, Roberto Rey, vén de entregarlle aos representantes de Cáritas na vila as achegas realizadas nas últimas semanas, tanto de alimentos básicos (leite, aceite, azucre, pasta, arroz, legumes, conservas...) como de produtos do Nadal. O goberno local pon en valor a colaboración do CPI de Ponte Carreira, da perruquería Patricia Tacón de Abellá, dos supermercados Loli (Abellá) e Claudio e Tandy (Ponte Carreira) e da Cooperativa Central de Frades. A.P.