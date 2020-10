Frades instala xogos e un circuíto biosaudable no local social de Añá

FRADES. O Concello de Frades vén de instalar xogos infantís e un circuíto biosaudable para a terceira idade no local social de Añá, que foi construído o ano pasado grazas a un investimento de preto de 82.000 euros cofinanciados polo Plan Leader e a entidade municipal. Ditos espazos de lecer foron habilitados polo alumnado do obradoiro de emprego ‘Brañas do Illó-Río Samo III’. Os participantes acondicionaron o espazo para colocar un areeiro con tres xogos infantís: un muelle, un tobogán e un columpio. Ademais instalaron catro aparellos biosaudables para os maiores. Entre os elementos colocados figuran un timón (para a coordinación dos brazos), uns patíns (para fortalecer as funcións cardíaca e pulmonar), unha prensa horizontal (que permite a mellora da axilidade e estabilidade das articulacións das pernas) e un pony (para fortalecer brazos, pernas, abdome e peito). Ademais desta actuación, os alumnos do obradoiro colaboraron na mellora das áreas recreativas do municipio e nas contornas dos locais sociais das parroquias. Tamén interviron na piscina municipal, no punto limpo de Frades-Mesía, nos campos de fútbol deVitre e Ponte Carreira, nas prazas de Moar e na contorna de San Nicolau, lembran dende o goberno local. A.P.