Frades inviste máis de 82.000 € na mellora do vial Fondevila-Cheda

Frades. O Concello de Frades vén de investir 82.038 euros no arranxo do camiño que une a AC-524 coas localidades de Fondevila e Cheda, así como na mellora dos accesos aos lugares de Fondevila e O Canedo. Son tres obras emprazadas na parroquia de Abellá e que foron adxudicadas á empresa Cosmalca SL.

As actuacións consistiron na ampliación dun camiño de 2.530 metros entre a AC-524 Ordes-Lanzá e as localidades de Fondevila e Cheda, cuxa plataforma foi ancheada nun metro. Así mesmo, para mellorar a seguridade viaria pavimentáronse outros 150 metros cadrados adicionais de sobreanchos na mesma estrada. Ademais da reparación de fochancas, executáronse 25 metros de cuneta de seguridade nunha zona que carecía dela.

Asemade, o Concello de Frades mellorou os accesos ás localidades de Fondevila e O Canedo. A actuación en Fondevila incluíu a pavimentación de tres treitos de 210 metros de lonxitude, así como a apertura de gabias e limpeza de salvagabias para unha correcta drenaxe das augas pluviais.

No caso do Canedo, a pavimentación tivo lugar en dous treitos que sumaban 480 metros de lonxitude, onde tamén se abriron gabias e se limparon as salvagabias. As obras foron executadas nestes últimos tres meses pola empresa Cosmalca SL e foron financiadas con cargo ao Plan Único de Concellos “POS+ Adicional 1/2019” da Deputación Provincial da Coruña.

O Concello de Frades estase a volcar nos últimos meses na mellora das estradas. De feito a pasada semana arrancaba a roza dos máis de 300 quilómetros de estradas asfaltadas despois de rematar a dos 120 quilómetros de pistas de monte. A.P.