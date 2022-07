Frades prohibe utilizar a auga da traída para regar e encher piscinas

Frades. O Concello de Frades prohibiu a utilización da auga procedente da traída municipal para encher piscinas ou para regar cultivos e xardíns, actuacións para as que a veciñanza pode seguir empregando mananciais ou pozos propios, no seu caso.

Trátase dunha decisión amparada polo artigo 14 J do Regulamento municipal de abastecemento de auga e saneamento do Concello de Frades e coa que o goberno local busca garantir o mantemento do subministro para uso domiciliario e das explotacións gandeiras.

O Concello decidiu adoptar esta medida debido a que, coa chegada do verán e destas vagas de calor, comeza a haber problemas co subministro de auga debido ao considerable aumento do seu consumo e á súa escaseza. Por iso, dende o goberno local apelan á responsabilidade de todos á hora de facer un consumo responsable. “Agradecemos a colaboración de todos os veciños e veciñas”, explica o alcalde, Roberto Rey. C.E.