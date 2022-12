Frades ultima o multiúsos cun novo pavimento exterior e cun ascensor para facelo accesible

Frades. O Concello de Frades colocou un novo pavimento no exterior do edificio multiúsos para mellorar a accesibilidade a unhas instalacións moi utilizadas pola veciñanza. Ditas obras están incluídas no proxecto de mellora da accesibilidade no multiúsos de Cimadevila, adxudicado por 59.348 euros a Construcciones José Lagares SL e que conta cunha subvención da Vicepresidencia Primeira da Xunta de Galicia.

Os traballos consistiron no acondicionamento do pavimento exterior do centro, nivelándoo e garantindo unha maior accesibilidade mediante o estendido dun novo pavimento de formigón impreso. “Deste xeito evitaremos riscos de tropezóns e esvaróns ás persoas que fan uso destas instalacións e que van dende nenos pequenos que acoden coas súas familias a actividades lúdicas ata persoas maiores que veñen aos cursos de formación, por non falar da mocidade que visita a biblioteca, a sala de estudos ou a aula de informática”, apunta Manuel Ferreiro Marzoa, concelleiro de Obras. Este venres arrancaron tamén as obras para construír un ascensor que dará acceso á primeira planta do centro. C. ESTÉVEZ