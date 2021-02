Instan os nacionalistas a acondicionar a Barcaza de Portodemouros

Arzúa. O BNG acadou a unanimidade do Parlamento galego para instar á Xunta a tomar as medidas necesarias para que a empresa concesionaria do encoro de Portodemouros, situado no curso do Ulla medio entre os concellos de Santiso, Arzúa e Vila de Cruces, cumpra coas súas obrigas a respecto das condicións que deben observar a barcaza e as instalacións que comunican as parroquias de Loño (Vila de Cruces) e Beigondo (Santiso), segundo o establecido nas condicións da concesión do encoro á compañía Naturgy.

O deputado nacionalista Xosé Luís Rivas Mini reclamou na defensa da proposición non de lei o acondicionamento das instalacións da barcaza que, según explicou, deberían supoñer a modificación do ancho actual das rampas de acceso á embarcación, e que considerou non debería ser inferior a 13 metros en toda a lonxitude das mesmas, tanto do lado de Loño como na marxe de Beigondo.

Tamén solicitou a dotación dunha nova barcaza con capacidade como mínimo para 20 toneladas de carga e un espazo de 13 metros de longo; unha correcta iluminación nos accesos e o acondicionamento das estradas para que poidan acceder os vehículos das dimensións establecidas pola lexislación aplicada. C.G.